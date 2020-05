France : Prise en charge des frais médicaux des assurés bloqués au Maroc

Dans le contexte de l’urgence sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, l’Assurance maladie française via le Centre national des soins à l’étranger (CNSE rattaché à la CPAM du Morbihan) remboursera les soins à l’étranger pour ses bénéficiaires, «sans distinction du fait que les établissements soient publics ou privés». Dans un courrier récemment adressé à l’association Cap Sud MRE en réponse à une requête à ce sujet, l’institution confirme ainsi la «prise en charge des soins des assurés du régime français de sécurité sociale se trouvant sur le territoire marocain en cette période de covid-19».

«Concernant les pensionnés d’un régime français résidents permanents au Maroc, ils continuent à bénéficier d’une prise en charge de leurs soins directement par l’organisme marocain de sécurité sociale qui ensuite refacturera ces soins à la France», ajoute la même source. Lors de leurs séjours temporaires en France, les bénéficiaires sont en effet couverts pour leurs frais de santé par la CNAREFE (Centre national des retraités de France à l’étranger). Pour les assurés du régime français en séjour temporaire au Maroc et n’ayant pas pu rentrer en France à cause de la pandémie, «tous les soins inopinés pourront faire l’objet d’une prise en charge forfaitaire par l’Assurance maladie française».

A titre exceptionnel sur la prise en charge des soins à l’étranger, les soins en lien avec une maladie chronique seront également pris en charge, au bénéfice des ressortissant n’ayant pas pu rentrer en France. «L’assuré doit dans ce cas avoir été dans l’impossibilité de rentrer en France et non avoir fait le choix de rester pour des raisons personnelles», souligne la même source, ajoutant que «la prise en charge est forfaitaire et l’assuré aura un reste plus ou moins important susceptible d’être couvert par sa mutuelle complémentaire».