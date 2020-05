Dans une nouvelle vidéo émouvante, les Marocains bloqués à l’étranger appellent à leur rapatriement

Intitulée «Les oubliés du Maroc», la vidéo dure plus de 7 minutes, durant lesquelles des Marocains se succèdent pour revenir sur leur situation dramatique et appeler à leur rapatriement vers le royaume.

«Le Maroc nous a oublié, mais nous ne l’oublions pas. S’il vous plaît, rapatriez-nous», déclarent les deux premiers Marocains. La troisième, visiblement une jeune maman, déclare être «fatiguée moralement, physiquement et psychologiquement». «Cela ne peut plus dure. Il faut qu’on rentre chez nous. Trouvez-nous des solutions !», tranche-t-elle, avant de préciser que les Marocains bloqués à l’étranger «sont d’accord d’être confinés et de faire le nécessaire mais ne peuvent plus rester» à l’étranger. «Cela est inadmissible. Nous voulons rentrer», conclut cette Marocaine.

Un autre Marocain, plus âgé, déclare être «malade, à bout» et ne pouvant plus supporter cette situation. Il appelle, lui aussi, à «rentrer au pays». «Je suis fatigué et je veux rentrer chez mes enfants.»

«Les gouvernements ont cette responsabilité de s’occuper de leurs compatriotes. Je pense qu’il est temps maintenant de s’organiser pour que les gens rentrent chez eux et auprès de leurs familles», réagit, dans la vidéo, l’acteur marocain Saïd Taghmaoui.

Des Marocains en Tunisie, en Turquie, en France, en Grande Bretagne, au Mali, en Espagne, et même en République dominicaine et en Algérie, témoignent eux aussi de leur désespoir et de leur volonté de rentrer au pays.

Le plus marquant des témoignages reste celui d’une étudiante en Ukraine, qui déclare que «beaucoup d’étudiants marocains sont très jeunes» et qu’ils ont «peur pour leur santé, peur de mourir (en Ukraine, ndlr) loin de leurs parents».

A rappeler que plus de 22 000 Marocains sont bloqués à l’étranger depuis le 13 mars dernier, depuis que le royaume ait décidé de fermer ses frontières pour endiguer la pandémie du coronavirus.