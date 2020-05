Coronavirus : Saad-Eddine El Othmani dément avoir accordé des aides aux écoles privées

Le Fonds de gestion de la pandémie du nouveau coronavirus n’a pas accordé d'aides financières aux écoles privées, affirment les services de communication de Saad-Eddine El Othmani.

«Certains sites électroniques ont publié que le gouvernement a alloué une subvention aux écoles privées touchées par la Covid-19. Cela a été diffusé sur les réseaux sociaux sans vérification» au préalable de l’authenticité de l’information, affirme dans un communiqué Mohamed Aayadi, conseiller au cabinet du chef de l’exécutif.

«La prétendue décision est sans fondement et n’a rien à avoir avec la réalité. D’ailleurs, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration l’a déjà rejetée au Parlement», ajoute-il.

Et de préciser que «le gouvernement n'a accordé aucun soutien direct à aucun entrepreneur du secteur privé, quelque soit son secteur d’activité, mais a soutenu les salariés affectés par la pandémie, et ce après vérification et inspection et selon des critères et des conditions précisées dans le décret n° 2.20.331, publié au Bulletin officiel du 27 avril 2020».

Le ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amekraz, avait annoncé lors de son passage du 19 avril devant la Commission des Finances à la Chambre des représentants, que 48.000 enseignants des écoles privées ont bénéficié en mars de 2.000 dh accordés par le Fonds de gestion du Coronavirus.

Pour mémoire le bureau de la fédération des écoles privées avait sollicité une aide financière du gouvernement. Une entité où le PJD compte de nombreux sympathisants.