Drame de plage David : Le pizzaïolo accusé de «menace de mort» et placé en détention provisoire

Michel S., pizzaïolo apparu samedi dans une vidéo en train d’écraser un troupeau de moutons à plage David, a été placé ce mardi en détention provisoire à la prison locale de Benslimane sur décision du procureur du roi.

Ainsi, selon Mohamed Metlouf, membre de la section Benslimane de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), ce ressortissant français est accusé de «menace de mort» et d’avoir tué des animaux. «Il a été entendu pendant plus de deux heures, après quoi le procureur du roi a décidé qu’il soit poursuivi et placé en détention», précise l’associatif.

«Pour l’instant, il n’y a pas de date pour la première audience. Nous attendons celle-ci pour pouvoir déposer notre demande de constitution comme partie civile dans ce procès», conclut-il.

Dimanche, le procureur du roi à Benslimane a ordonné la garde à vue de Michel S., après avoir été arrêté par les gendarmes de Plage David.

Samedi, il a foncé sur un troupeau de moutons gardé par un jeune enfant. En moins d’une minute, l’auteur de cette atrocité est parvenu à tuer plusieurs moutons, avant de s’adresser au jeune berger sur un ton menaçant : «Casse-toi, car sinon tu vas faire comme les moutons !»

Des images qui ont suscité l’indignation des Marocains et de plusieurs associations de défense des droits des animaux au Maroc.