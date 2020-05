Pour améliorer la performance des communes, l'AFD accordera un prêt de 100 M€ au Maroc

L'Agence française de développement (AFD) et le Maroc ont signé récemment un accord de prêt de 100 millions d’euros dédié au programme d’appui à l'amélioration de la performance des communes. Cette opération complète le financement de la Banque mondiale (272 millions d’euros), indique l'AFD dans un communiqué relayé lundi par la MAP.

L’agence y souligne que dans le contexte actuel de pandémie, ce programme permettra d’accroitre la résilience des territoires, de renforcer leur capacité à soutenir la relance économique et le développement local, et de garantir la continuité et l’amélioration de la qualité des services publics locaux.

L’objectif du programme est de renforcer l’échelon communal qui joue un rôle de premier plan dans la fourniture des services publics et dans la relation entre l’administration et le citoyen. Il prévoit ainsi de renforcer la gouvernance et d’abonder le niveau de dotations d’équipement de la centaine de communes participantes.

En corollaire de cet appui financier, le programme, qui se déroule sur une période de 5 ans (2019-2024), propose également un accompagnement non-financier, via des prestations d’assistance technique et de formation adaptées qui seront mises à la disposition des communes. «Dans ce cadre, l’AFD a accordé, en parallèle du prêt, une subvention de 500 000 euros pour accompagner les collectivités dans la création et la mise en œuvre de cellules d’audit interne», poursuit la même source.

«Les objectifs visés par le présent programme (…) s’avèrent encore plus pertinents dans ce contexte de crise sanitaire. Un contexte qui verra les communes marocaines relever le double défi de régression des ressources et d'augmentation des attentes des citoyens et des charges», a indiqué Khalid Safir, Wali directeur général des collectivités territoriales, cité dans le communiqué.