Confinement, stress et troubles alimentaires

Dans les pays touchés par la pandémie de coronavirus, l’enfermement engendré par le confinement sanitaire concentre les facteurs d’aggravation des troubles pyschologiques. Il engendre majoritairement des dérèglements au niveau des habitudes alimentaires, impactant ainsi la santé des personnes sur le moyen et long-terme. Dans une récente étude, la revue scientifique The Lancet a alerté en effet sur la multiplication des risques de stress post-traumatique, de confusion ou encore de comportements agressifs, qui régulent considérablement le rapport à la nourriture.

Dans ce sens, les chercheurs ont remarqué d’importants changements au niveau du comportement alimentaire des personnes confinées, dans certains de ces pays. Selon eux, le lien entre cette évolution et les troubles psychologiques engendrés par la contrainte d’enfermement reste encore sous-estimé.

Des Marocains prennent trop de poids pendant le confinement

Et le Maroc n’est pas en reste, souligne Jamal Taoufik, docteur ès sciences en biochimie et enseignant universitaire de nutrition aux Ecoles supérieures de l’ingénierie de la santé. Contacté par Yabiladi, le médecin affirme qu’en 40 jours de confinement sanitaire dans le pays, «entre 50 et 60% des consultations par téléphone» qu’il a effectuées sont liées à une prise de poids.

«La moyenne de situe à cinq kilos en quarante jours, ce qui est beaucoup ; certaines personnes ont même pris 8 à 9 kilos», souligne Dr. Jamal Taoufik, sur la base de ses consultations uniquement. Mais pour le médecin, ces chiffres disent beaucoup sur les soucis psychologiques et émotionnels difficiles à gérer et rarement accompagnés auprès des personnes confinées.

De ce fait, Dr. Taoufik tient à préciser que les facteurs jouant sur l’alimentation compulsive sont «beaucoup plus émotionnels qu’organisationnels», dans un contexte où le confinement au Maroc intervient en période de Ramadan.

«En dehors des habitudes communes du jeûne, beaucoup de personnes n’ont pas l’habitude de passer autant de temps à la maison. C'est principalement cette situation qui accentue le stress ou l’angoisse, face auquel chacun réagit, soit en adoptant une attitude anorexique ou plutôt boulimique.» Dr. Jamal Taoufik

En d’autres termes, «la prise de poids a des facteurs biologiques et psychologiques, mais il faut travailler sur soi et avoir de la volonté pour y remédier», souligne encore le médecin. «Le fait de consulter un spécialiste à ce sujet, ne serait-ce que par téléphone en raison de l’urgence sanitaire, est d’ailleurs un bon signe de cette prise de conscience», selon Dr. Taoufik. Il est important que les praticiens concernés «restent joignable et disponibles pour accompagner les personnes dans le besoin en cette période difficile».

Une discipline quotidienne pour prendre le dessus

Pour ne pas «sombrer» dans cette spirale, Jamal Taoufik recommande notamment d’«occuper ses journées» de manière constructive, afin de ne pas alimenter la chaîne des troubles de santé. «Il est important qu’en restant toute la journée à la maison, de varier les activités (lectures, films,...), et pourquoi pas suivre les chaînes vidéo de médecins spécialistes et reconnus, qui proposent des contenus scientifiques sur l’alimentation», énumère-t-il.

Pour la diététicienne-nutritionniste Nadia Louahlia, la combinaison du Ramadan avec le confinement nécessite de redoubler de vigilance, «surtout si la personne reste éveillée le soir à regarder la télévision ou au téléphone, ce qui la poussera à grignoter». «Même l’ennui peut pousser à se réfugier dans la nourriture pour passer le temps», déclare-t-elle à Yabiladi.

Dr. Taoufik rejoint ce point, insistant sur le maintien d’une discipline quotidienne, notamment le sport et activités réguliers. «Le sport permet de décompresser, de perdre des calories, mais aussi de renforcer le système immunitaire pour être plus résilient face aux infections et aux maladies.»

Dr. Jamal Taoufik

Nada Louahlia recommande elle aussi de «bien répartir sa journée et avoir comme objectif de passer ce confinement en corrigeant ses habitudes alimentaires».

«La conscience de cette situation et la volonté de la changer sont les clés pour ne pas se laisser happer par les effet psychiques du confinement et leurs conséquences sur l’alimentation et même sur toute l’hygiène de vie», insiste Jamal Taoufik, mettant par ailleurs l’accent sur la fragmentation des repas et leur aspect qualitatif.