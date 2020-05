Le journaliste saoudien Al Chammari promet de ne jamais s’immiscer dans les affaires du Maroc

Difficile exercice de contrition pour le journaliste saoudien Fahd Al Chammari. La semaine dernière, dans une vidéo, il s’en est pris violemment au Maroc. Dans un nouveau message aujourd'hui, il «présente ses excuses aux honorables marocains» et affirme «n’avoir aucune haine contre la société marocaine ou le gouvernement marocain».

«Au contraire je porte aux honorables hommes et femmes du Maroc du respect et de la considération», a-t-il précisé. Al Chammari a demande que «cesse la campagne médiatique lancée contre lui» sur les réseaux sociaux. Et de promettre qu’il «ne s’immiscera plus jamais dans les affaires économiques, sociales ou touristiques du Maroc».

Pour rappel, la semaine dernière, le journaliste saoudien a laché dans une vidéo qu’une partie des transferts de Marocains de l’étranger proviennent de la «prostitution de ses femmes expatriées». Al Chammari s’est dit, par ailleurs, étonné que «les Marocains vivent dans la pauvreté et émigrent en grand nombre alors que leur pays est le 3e exportateur de phosphates».