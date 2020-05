Le Maroc au 26e rang dans l'indice de résilience financière des pays émergents

Le Maroc se classe au 26e rang mondial dans l'indice de résilience financière des pays émergents, et leur capacité à faire face à l'impact du coronavirus, sur 66 économies à travers le monde, selon un récent rapport du magazine britannique The Economist.

Publié samedi, le classement comprend les marchés émergents les plus vulnérables, classés en fonction de quatre critères, à savoir la dette publique, la dette extérieure, le coût d'emprunt et les paiements extérieurs potentiels pour cette année.

Selon la classification, le Maroc a un niveau quelque peu faible de dette publique, moyen pour ce qui es de la dette extérieure, élevé pour le du coût d'emprunt et moyen pour les paiements extérieurs potentiels pour cette année.

Le Maroc se classe quatrième dans le monde arabe derrière l’Arabie saoudite, qui se classe à la huitième place mondiale, les Émirats arabes unis (17e) et le Koweït au (22e).

En Afrique, le Maroc se classe quatrième également derrière le Botswana, au premier rang mondial, le Nigeria et la Côte d'Ivoire.

A l'échelle mondiale, le Botswana s'est classé premier, devant Taïwan, la Corée du Sud, le Pérou et la Russie, tandis que les Philippines ont terminé sixième. Les derniers rangs du classement sont occupés par l'Angola, Bahreïn, la Zambie, le Liban et le Venezuela.

Selon le magazine britannique, même si l'épidémie est maîtrisée au second semestre de cette année, le PIB des pays en développement par rapport au pouvoir d'achat sera de 6,6% inférieur à ce que le FMI attendait. En 2020, les 66 économies auront besoin de plus de 4 000 milliards de dollars pour faire face à leurs engagements extérieurs et couvrir tout déficit du compte courant.