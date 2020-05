Sauf décision marocaine, les compagnies maritimes espagnoles ne reviendront qu’en juin

Les compagnies maritimes opérant entre le détroit de Gibraltar et le Maroc restent incertaines sur la date de la reprise de leurs activités entre les deux rives.

Si le déconfinement se fait progressivement en Espagne, le trafic vers l’étranger n’est en effet pas encore rétabli. De plus, l’état d’urgence sanitaire est encore décrété au Maroc et une nouvelle prorogation ou non n’a pas encore été décidée, ce qui exclut tout voyage en dehors des circuits prévus pour le rapatriement spécial des résidents dans le royaume ibérique.

Ainsi, Ceuta TV rappelle que sans une décision du gouvernement de Pedro Sánchez sur la reprise des voyages étrangers ni d’échéance de la part du Maroc, il faudra attendre au moins le mois de juin pour vérifier si les conditions permettent la reprise du transport passagers via les ferries.

A partir de juin et si le contexte le permet, le transit de personnes entre Algeciras et Ceuta pourrait également être rétabli, selon la même source. En attendant, l’exclusion du trafic maritime voyageur prévaut aussi pour les Îles de Formentera, les Îles Baléares et les Îles Canaries, rappelle le média ibérique.