Un Français écrase un troupeau de moutons gardé par un enfant près de Bouznika

Une voiture traçant son chemin sur une piste. Les premiers instants de cette vidéo apparaissent très ordinaires. Pourtant, ce qui va suivre risque de heurter la sensibilité des personnes non averties, lorsque ce même véhicule commencera à foncer sur un troupeau de moutons, devant les yeux du berger qui n’est autre qu’un enfant.

Cette scène s’est produite à Plage David, près de Bouznika, le 2 mai 2020 lorsqu’un dénommé Michel S., pizzaïolo et membre de l’Association Essanaoubar Sud Lotissement s’en est pris aux pauvres bêtes gardées par l’enfant. En moins d’une minute, l’auteur de cette atrocité parvient à tuer plusieurs moutons, avant de s’adresser au jeune berger sur un ton menaçant : «Casses-toi, car sinon tu vas faire comme les moutons !»

هاد الطفل اليوم خرج مسكين باش يرعى الغنم ديال الأب ديالو و فغفلة منو دخلو الأرض هاد الفرنسي لي ناض خدم السيارة ديالو و قتل ليه الأغنام و بالتالي عدم رزق العائلة كاملة هاد الواقعة في شاطئ الصنوبر بوزنيقة (دافيد) مول هاد الفعلة فرنسي Michelle schelleو هو منخرط في نادي الصنوبر pic.twitter.com/SRAYWDlYEh — Youness Elh ?? (@yolorabat) May 3, 2020

Des images qui ont choqué de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, appelant à une intervention des autorités locales.

«Mon fils gardait notre troupeau de moutons, car mon berger a eu un problème et je devais le transporter à Casablanca», déclare ce dimanche à Yabiladi Hassan, père de l’enfant apparu dans la vidéo en pleurs. «Une fois à Casablanca, des amis m’ont envoyé une vidéo d’un homme en train de tuer mes moutons avec une barbarie sans précédent», poursuit-il.

واش هاد خونا كيصحاب ليه باقا فرنسا مستعمرة المغرب pic.twitter.com/Smor3rltFv — Youness Elh ?? (@yolorabat) May 3, 2020

Le Français, entendu, ne serait pas à sa première maltraitance animale

De retour, la gendarmerie de Mansouria, dont il dépend, le contacte pour prendre les déclarations de son fils. «Le Français a également été entendu. Lorsque j’ai quitté à 2h ou 2h30 du matin, il était toujours à la brigade de la gendarmerie», nous déclare-t-il.

Une source au sein de la gendarmerie de Mansouria nous confirme ce dimanche que les deux parties ont été entendues, sans pouvoir confirmer ou infirmer si l’auteur de cet acte est encore en garde à vue ou en liberté provisoire. Selon les riverains, la personne a bien été interpellée.

Pour sa part, Hassan dit «complètement ignoré» les motifs de cet acte. «Un ami de ce Français m’a contacté pour me dire que cette personne ne visait pas particulièrement mes moutons ou ma personne. Apparemment il avait des affaires avec un autre berger et voulait se venger», explique-t-il. Et d’assurer : «Nous n’avons aucun différend avec cette personne. Je ne le connais pas et il ne me connait pas non plus.»

Des sources proches du dossier confient toutefois que ce ressortissant français, originaire de Lyon, ne serait pas à son premier crime contre les animaux. Il aurait, ainsi, «intentionnellement percuté et tué un chien en juin 2019», ajoute-t-on. A rappeler que les articles 601, 602 et 603 du Code pénal marocain prévoient une peine d’emprisonnement et une amende pour ce type d'acte envers les animaux. Sans compter les peines envourrues pour menace de mort commise contre un enfant.