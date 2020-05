Rapatriement.ma n’est pas une plateforme fiable pour les Marocains bloqués à l’étranger

Plusieurs médias marocains ont relayé le communiqué de presse présentant la plateforme rapatriement.ma comme la solution technologique pour organiser l’opération de rapatriement des Marocains bloqués. Sans distanciation aucune, ni vérification auprès de la diplomatie marocaine, la présentation enthousiaste n'est accompagnée d'aucune mise en garde.

Pourtant, il s’agit des données personnelles sensibles (CIN, passeport,...) de milliers de Marocains qui risquent d'être communiquées à une tierce partie non identifiée et n’ayant aucun lien avec les autorités marocaines, seules capables d’assurer le suivi des rapatriements. Aucune information légale ne figure d'ailleurs sur le site, et aucune mention sur le respect des lois sur la protection des données que cela soit en Europe avec la RGPD (où le site est hébergé) ou au Maroc avec le CNDP (où le nom de domaine a été réservé).

Autre désagrément, pour celles et ceux qui auront la naïveté de croire qu’une inscription sur ce site permettra de figurer sur le listing d’un éventuel rapatriement vont déchanter le jour où les vols spéciaux débuteront. En effet, une source au sein du ministre des Affaires étrangères contactée par Yabiladi, est catégorique : «Seule la voie consulaire officielle permet aux Marocains bloqués d’être identifiés par nos services.» La même source appelle à l’extrême prudence «au sujet d’une plateforme qui n’a aucun lien avec le ministère».

Que l’intention de l’initiateur du projet soit noble ou intéressée, la réalité ne souffre d'aucune ambiguïté : la plateforme n’est pas une solution fiable pour les 22 000 Marocains bloqués à l’étranger. Il est de plus inapproprié de faire miroiter de faux espoirs à nos compatriotes déjà éprouvés par un mois et demi d’exil forcé, en pleine période de coronavirus.