Maroc : La Fédération royale de Jiu-Jitsu au chevet des ONG, entraîneurs et pratiquants

La Fédération royale marocaine de Jiu-Jitsu Brésilien (FRMJJB) a décidé d'apporter une aide au profit des associations, des entraîneurs et pratiquants de cette discipline sportive, suite à la suspension des activités en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué relayé samedi par la MAP, la Fédération a indiqué que cette aide vise à atténuer les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus qui a nécessité la mise en place de mesures de précaution et l'arrêt de toute activité sportive.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre du principe de solidarité et des objectifs de la Fédération, consiste à apporter une aide financière aux associations adhérentes au titre de la saison 2019-2020 et touchées par les répercussions de cette crise, fait savoir la même source. Et d'ajouter que les pratiquants de cette discipline et les entraîneurs peuvent également bénéficier de plusieurs aides constituées de paniers de produits alimentaires.

Les associations et clubs sportifs affiliés à la FRMJJB ont respecté toutes les décisions et les mesures de précaution prises par les autorités pour faire face à la pandémie et lutter contre sa propagation, et ce à travers la suspension immédiate et inconditionnelle de la pratique de cette discipline et de l'organisation de toute compétition sportive, conclut le communiqué.