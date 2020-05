Coronavoris : Les TPE-PME appellent l'Etat et le secteur financier à joueur leurs rôles

La relance de l'économie nationale après la crise du nouveau coronavirus requiert de faciliter davantage l'accès des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) à la fois au financement et à la commande publique. C’est ce qu’a souligné le président de la Confédération marocaine de TPE-PME.

Dans une déclaration à la MAP, Abdellah El Fergui a expliqué que «le secteur public a un rôle très important dans le redémarrage de l'économie et doit lancer des investissements d'envergure et faciliter l'accès des TPE-PME aux financements et à la commande publique».

Et d’ajouter que «sans financement, le redémarrage ne pourrait pas avoir lieu, puisque la majorité des TPE-PME et des auto-entrepreneurs souffrent en cette période et il y en a même certains qui sont au bord de la faillite».

Ainsi, l'Etat doit jouer son rôle de catalyseur et de dynamo de l'économie, a relevé Abdellah El Fergui, mettant l'accent sur la nécessité de «ssortir le décret sur les droits des sous-traitants». «Il faut que le sous-traitant jouisse de tous ses droits dans les commandes publiques et privées», a-t-il dit.

De même, le secteur financier doit aussi jouer son jeu à travers un accompagnement des TPE-PME dans leurs programmes de redémarrage, a-t-il poursuivi, préconisant de relancer et d'activer le programme Intelaka, l'adapter à la conjoncture actuelle du covid-19 et le généraliser à toutes les TPE, y compris celles de plus de 5 ans.