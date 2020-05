Projet de loi 22.20 : Le RNI demande à El Othmani de rendre public la copie finale

Le bureau politique du RNI, l’une des composantes de la majorité gouvernementale, s'est également prononcée au sujet du projet de loi visant à museler les réseaux sociaux et interdire tout appel au boycott. L’instance affirme dans un communiqué qu’elle «n'acceptera à aucun moment, sous aucune influence, et dans aucun contexte, de s’éloigner des acquis constitutionnels réalisés par le royaume en matière des droits, libertés et les champs de leurs exercices et leurs corollaires de devoirs».

Les amis d’Aziz Akhannouch déplorent les «fuites et les contre-fuites comme source unique d’information alors que le texte fait toujours l’objet d’un examen par une commission ministérielle».

«Le Rassemblement national des indépendants demande au chef du gouvernement de rendre public le texte approuvé afin que le parti puisse exprimer sa position officielle en tant qu’instance politique respectueuse desnormes régulant le processus législatif dans un pays démocratique comme le Maroc.» Communiqué du RNI

Le parti de la Colombe «met en garde contre tout comportement susceptible de nuire à la crédibilité de l’institution gouvernementale et à la personne du chef du gouvernement».

Le bureau politique du RNI considère également que «se soustraire de la responsabilité ou blâmer les autres ne fera qu’élargir la suspicion auprès de l’opinion publique et saper le contexte de mobilisation nationale que connait notre pays». Un message adressé aux voix accusant le président du RNI d'être le principal bénéficiaire de ce projet de loi, et ce par la pénalisation des appels au boycott de marques commerciales.

Pour rappel, le projet de loi 22.20 muselant les réseaux sociaux a été adopté par le gouvernement El Othmani lors de sa réunion du 19 mars.