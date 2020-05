Maroc : Lancement du troisième Trophée Tilila

La troisième édition du Trophée Tilila, qui lutte contre les stéréotypes féminins dans la publicité, est lancée du premier mai au 25 septembre 2020 par le Comité Parité et Diversité de 2M. Ce prix récompense annuellement les spots publicitaires télévisuels les plus respectueux de l’image de la femme et qui s’éloignent des stéréotypes négatifs à son égard, font savoir les organisateurs.

Ainsi, la candidature est ouverte aux annonceurs et agences souhaitant participer au concours, via le site officiel www.tropheetilila.ma, annonce un communiqué à ce sujet. «Les publicités en compétition doivent impérativement avoir été commandées ou diffusées sur 2M, durant la période du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2020», indique la même source. La pré-sélection des spots inscrits se fera en comité, qui retiendra 10 d’entre eux, à départager par un jury.

Cette année, celui-ci est constitué d’«Ahmed Ghazali, ancien-président de la HACA, juriste et président de la fédération nationale des associations de microcrédit, Ilham Hraoui, directrice de la régie publicitaire de la SNRT, Driss Ksikes, auteur et dramaturge, Narjiss Nejjar, cinéaste, ainsi que Mourad Ait Aoudia, expert en publicité et directeur général de FP7 MCCann Algérie», font savoir les organisateurs.

L’année dernière, la seconde édition a distingué la Marocaine des jeux et des sports (MDJS) qui a obtenu le premier prix, suivie de la marque Mio de l’entreprise Ama Détergent, ainsi que de Maxi’s de l’entreprise Mutandis en ex-aequo.

Les gagnants du troisième Trophée Tilila seront annoncés le 10 octobre prochain.