Tanger : Guérison d'un patient atteint de coronavirus après 3 semaines sous ventilation artificielle

Un patient contaminé au nouveau coronavirus (Covid-19) a guéri conformément au protocole de traitement adopté par le ministère de la Santé, et ce après avoir été placé sous ventilation artificielle durant plus de trois semaines à l'hôpital Mohammed VI de Tanger.

Le patient dans la cinquantaine et résidant à Tétouan, a quitté jeudi l'hôpital Mohammed VI de Tanger, dédié au traitement et à la prise en charge des cas critiques de contamination au nouveau coronavirus, et ce après des tests médicaux et cliniques qui ont confirmé sa guérison totale du Covid-19.

La rémission de ce cas intervient suite aux efforts de l'équipe médicale et paramédicale du service de réanimation à l'hôpital Mohammed VI, a affirmé le Pr Hicham Sbai, médecin spécialiste en anesthésie et réanimation, précisant que le patient a guéri après être passé par des phases très critiques.

Egalement professeur d'anesthésie et réanimation à la Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger, il a salué les efforts de l'ensemble des équipes médicales et paramédicales mobilisées dans la lutte contre le Covid-19, ainsi que les techniques de réanimation utilisées dans ce cadre, ayant permis d'améliorer l'état de santé du patient après au moins 3 semaines sous ventilation artificielle.

Ce cas a nécessité une trachéotomie, opération qui aide dans le traitement des patients placés longtemps sous ventilation artificielle, a-t-il ajouté, notant que le patient a bien répondu au traitement.

Il a aussi rappelé le danger que représente le virus pour certains patients, appelant les citoyens à se conformer aux dispositions de l'état d'urgence sanitaire et respecter les mesures préventives visant à lutter contre la propagation du coronavirus, et ce afin d'aider le Maroc à dépasser cette crise.