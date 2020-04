Maroc : Les respirateurs artificiels promis sont toujours en phase d’essais

Alors que Moulay Hafid Elalamy en personne a promis sur 2M une première production nationale de 500 respirateurs artificiels aux normes internationales disponibles le 23 avril au plus tard, l’échéance de leur sortie d’usine est encore repoussée.

Pour cause, «des développements sont continuellement intégrés au prototype», ce qui implique un réajustement constant et nécessite de repousser la date d’opérationnalisation, indique à Yabiladi, une source autorisée au sein du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique.

«Ce prototype est à sa troisième version, qui intègre des fonctionnalités plus complexes, avec la supervision d’un professeur spécialisé en réanimation au CHU de Rabat, expert au sein de la cellule covid-19. Des tests sont en cours, en parallèle à la production», ajoute la même source. Elle précise que les socles sont prêts mais les circuits électroniques sont encore réajustés.

«Dans les prochains jours», les éléments techniques ainsi que les nouvelles fonctionnalités devraient faire l’objet d’une communication de la part du ministère, assure-t-on, sans donner plus de détail. Mardi dernier, le ministre Moulay Hafid Elalamy est revenu sur les respirateurs artificiels, indiquant que son département œuvre aux côtés des médecins pour une transition vers cette troisième phase.