Démantèlement d’une organisation qui transportait du haschich marocain vers les côtes catalanes

Les Mossos d'Esquadra, police locale en Catalogne, a annoncé cette semaine le démantèlement d’une organisation criminelle internationale de trafic de drogue entre le Maroc et la côte catalane.

Selon El Mundo, c'est le bilan d’un an d’enquête en coordination avec l'Agence fiscale et sous la supervision du 1er tribunal d'instruction de Tortosa. Dans le cadre de l'opération, la police catalane a ainsi arrêté 23 personnes, dont 16 sont en prison par décision de justice. En outre, les Mossos d'Esquadra ont réquisitionné quatre bateaux, trois véhicules, des appareils électroniques et de la documentation dans les dossiers effectués à de nombreux endroits en Catalogne et à Valence.

L'enquête a commencé en décembre 2018 lorsque les Mossos ont appris qu'une organisation criminelle dédiée au trafic de drogue tentait de trouver des personnes ayant la capacité et l'expérience nécessaires pour transporter une grande quantité de haschisch de la côte marocaine vers le delta de l'Èbre en Catalogne. En mai 2019, un bateau a été intercepté par la police catalane, qui a arrêté trois personnes et saisi la drogue dont la quantité était évaluée à 35 millions d'euros.

Le matin du 26 mars 2020, un patrouilleur de surveillance douanière a intercepté un voilier alors qu'il se dirigeait vers la Libye et a arrêté ses trois occupants, de nationalité espagnole, tunisienne et algérienne, avec 5 300 kilos de haschisch d'une valeur estimée à environ 31 millions d'euros.

Les choses se sont accélérées depuis. Entre fin mars et début avril, 10 arrestations et perquisitions à Valence, en Catalogne et dans les Îles Baléares ont permis l'interpellation des principaux dirigeants de l'organisation. Entre le 14 et le 21 avril, sept nouvelles arrestations ont été effectuées en plus de 12 perquisitions, qui ont révélé que ladite organisation s’active aussi dans le blanchiment d'argent, conclut El Mundo.