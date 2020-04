Tanger : Fermeture d’un magasin Electroplanet après une infection au coronavirus

A Tanger, les autorités locales ont décidé de fermer le magasin Electroplanet, situé sur la route de Rabat, après qu’un cas du nouveau coronavirus a été confirmé parmi le personnel du magasin.

Lundi dernier, les analyses effectuées sur un salarié ont en effet confirmé son infection au covid-19, ce qui a inquiété ses collègues et fait décider l’administration du magasin de fermer le lieu et de placer tout le personnel en quarantaine, afin de s’assurer si d’autres personnes ont été contaminées ou non.

Selon des sources du site local Tanja24, le magasin qui représente l’une des plus grandes surfaces de vente d’électroménager à Tanger restera fermé jusqu’à nouvel ordre. Son ouverture ne pourra se faire avant une opération de stérilisation minutieuse et la prise de mesures préventives efficaces.

La fermeture de ce magasin intervient deux semaines après celle d’une usine de conserve de poissons à Tanger, identifiée comme étant un foyer infectieux, après que plusieurs ouvrières se sont avérées positives au covid-19.