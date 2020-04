Maroc : Plus de 5 millions de familles ont bénéficié des aides du Fonds spécial

Un total de 5,1 millions de familles ont bénéficié des aides financières du Fonds spécial pour la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué mercredi à Rabat le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit.

Le fonds a permis de soutenir 800 000 personnes affiliées à la CNSS, en arrêt de travail, et 2,3 millions familles détentrices de la carte Ramed, impactés par le Covid-19, en plus de deux millions de ménages non-Ramédistes, a expliqué le ministre lors d'une réunion de la Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants.

Abordant une éventuelle levée de l'état d'urgence sanitaire, M. Laftit a assuré que les scénarios possibles sont actuellement étudiés et que toutes les mesures d'accompagnement sont examinées pour le déconfinement.

Le ministre a à ce propos appelé les citoyens à veiller au respect des mesures prises par les autorités publiques pour faire face à la pandémie du coronavirus.