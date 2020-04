Maroc-Arabie saoudite : Le quotidien Al Riyadh joue à nouveau aux sapeurs-pompiers

Comme en 2019, le quotidien saoudien Al Riyadh tente de corriger les écarts de médias de son pays envers le Maroc.

Dans un article intitulé «Le monde arabe et les conflits insensés», le journal a souligné que «la population du Sahara ne peut être rattachée à une région à connotation ethnique ou confessionnelle, elle fait partie intégrante du tissu populaire marocain». Et de noter que «toute approche portant sur le Sahara doit être sage et équilibrée et refléter une connaissance de l’aspect civilisationnel du pays dans le cadre des efforts sincères du Maroc visant le rapprochement entre les pays et peuples du continent africain», rapporte l’agence MAP.

La publication de cet article intervient alors qu’une partie du monde de la presse en Arabie saoudite, dont la chaîne Al Arabiya et le journaliste Fahd Al Chammari, s’en prennent au Maroc.

Pour mémoire, le quotidien Al Riyadh avait publié en février 2019 un autre article pro-Maroc intitulé «Le Sahara marocain : entre la légitimité historique et la légalité juridique», soit une semaine après la diffusion par la chaîne Al Arabiya d’un reportage sur la question du Sahara occidental ayant mis sur le même d’égalité le Maroc et la «RASD».