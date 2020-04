Coronavirus : Le Maroc n’a acheté aucune application de l’étranger, selon Laftit

La Commission de l’Intérieur à la Chambre des représentants a examiné, mercredi après-midi, le projet de loi n°23.20 portant sur les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration. En réponse à une question du parlementaire Omar Balafrej (PSU) sur l’application «contact tracing», mise en place par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus, Abdelouafi Laftit a affirmé que «c'est une invention marocaine par des cadres marocains et pour le bien du Maroc».

Et de préciser que «contrairement à ce qui a été diffusé, nous ne l’avons pas acheté d’une certaine partie (...) Il en est de même pour l’autre application qui entrera prochainement en fonction». Des acteurs associatifs avaient pointé Israël comme éventuel fournisseur de cette technologie au royaume.

Le ministre a souligné que l’approbation de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) de ce programme de suivi informatique «est une évidence». La semaine dernière, un groupe de travail entre la DGSN et la CNDP a conclu que «les données collectées sont minimales au regard de la finalité et que l’impact du traitement sur la vie privée est minime au regard de la finalité de veiller au respect des mesures de confinement pour préserver la santé collective des citoyens, d’autant plus que la proportionnalité du traitement est respectée».

Au terme de son intervention, Laftit a assuré qu’«il n’y a pas de stockage des données personnelles par l’application de la DGSN», affirmant que sa mise en place est «temporaire, liée à la crise sanitaire du coronavirus». Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, annoncé que ce programme de suivi informatique a donné des résultats probants en Corée du Sud et à Singapour.