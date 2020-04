Une dernière vague de vols pour rapatrier les touristes britanniques encore bloqués au Maroc

Les autorités britanniques organiseront ce samedi des vols pour rapatrier les touristes britanniques encore bloqués au Maroc. Dans une série de tweets, l’ambassadeur britannique au Maroc, Thomas Reilly a expliqué qu’il s’agit des «derniers vols» opérés pour permettre aux ressortissants britanniques encore bloqués au Maroc de rentrer chez eux.

«L'ambassade n'organisera plus de vols. L'espace aérien du Maroc sera fermé jusqu'au 31 mai au moins. Il n'y aura donc pas de vols commerciaux avant au moins cette date», a précisé l’ambassadeur.

«Si vous êtes un ressortissant britannique ou Marocain résidant normalement au Royaume-Uni et que vous souhaitez y retourner, veuillez ne pas manquer ce vol. C'est vraiment votre dernière chance. Les réservations ferment à 15h00 aujourd'hui», a-t-il ajouté.

