Maroc : Deux Subsahariens arrêtés à Dakhla pour traite des êtres humains

La brigade de la police judiciaire de Dakhla, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a interpellé, mercredi, des Subsahariens pour leur lien présumé avec un réseau criminel s'activant dans la traite des êtres humains et l'organisation de l'immigration illégale, outre des candidats à l'immigration irrégulière, dont deux enfants et huit femmes.

Mardi soir, une opération sécuritaire avait permis l'interpellation de 20 candidats subsahariens à l'immigration irrégulière sur la plage de Dakhla et la saisie d'un zodiac à deux moteurs et de plusieurs barils d'essence, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les recherches et les investigations ont permis d’appréhender deux mis en cause, âgés de 32 et 34 ans, directement impliqués dans l'organisation de l'immigration clandestine à travers les côtes du sud du royaume.

Les opérations de fouille ont permis la saisie, sur les suspects, des sommes d’argent de 85 540 dirhams et de 2 356 euros, en plus d'un troisième montant en franc CFA, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de d'identifier les ramifications de ce réseau criminel et d'arrêter l'ensemble des personnes impliquées dans cette activité criminelle, conclut la DGSN.