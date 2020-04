Ramadan : Les marchés des produits alimentaires bien approvisionnés et les prix stables

Les marchés demeurent bien approvisionnés en produits alimentaires de forte consommation durant le mois de Ramadan et les niveaux de prix sont dans l'ensemble stables, voire inférieurs à ceux du Ramadan 2019. C’est ce qu’a indiqué, mercredi, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, dans un communiqué.

Ainsi, le suivi de la situation des marchés en produits alimentaires de grande consommation montre qu’ils sont «bien approvisionnés en céréales, légumes et en produits animaux, à savoir le lait, le beurre et les viandes», explique le ministère.

Dans le détail, les prix des légumes, notamment les tomates et les oignons affichent des prix inférieurs à ceux enregistrés durant le Ramadan 2019 de 20 et 30% à la même date, souligne le communiqué.

Pour les légumineuses qui avaient connu une demande inhabituelle dernièrement, le ministère a noté un retour progressif à la normale.

Pour leur part, les viandes bovines et ovines affichent, ce début de Ramadan, des prix inférieurs de 6% par rapport à 2019, alors que le prix du poulet vif est en baisse de 25% par rapport au Ramadan 2019. Et d’assurer que même pour les dattes, le marché reste bien approvisionné.