Maroc : 37 nouveaux cas du coronavirus et 112 nouvelles rémissions entre mardi et mercredi

Jusqu’à 10h ce mercredi, 37 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été confirmés au Maroc, portant à 4 289 le nombre total des cas de contamination, a annoncé le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes en rémission s'est élevé à 890, avec 112 rémissions supplémentaires, alors que deux nouveaux décès ont été déplorés, portant à 167 le nombre de personnes mortes à cause du Covid-19.

Par ailleurs, le nombre de cas exclus après des résultats négatifs d'analyses effectuées au laboratoire est de 27 787.

Selon la même source, Casablanca-Settat a enregistré 1 088 cas. Le nombre de cas enregistrés à Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’élèvent, respectivement, à 923 et 554 cas. Drâa-Tafilalet et Fès-Meknès arrivent quatrièmes, avec 535 cas chacune, devant Rabat-Salé-Kénitra (314 cas).

Jusqu'à hier à 18h, le Maroc a enregistré 132 nouveaux cas du coronavirus, 83 rémissions et trois décès.