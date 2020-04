Maroc : La première audience du vice-président de l’AMDH-Nador prévue le 2 juin

La première audience du vice-président de la section de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Nador, Omar Naji, a été fixée au 2 juin prochain. Le militant a été interpelé lundi, avant de comparaître devant le procureur qui a programmé la séance d’ouverture du procès.

Des faits qui interviennent après la publication, par le militant, d'un statut sur Facebook critiquant la réquisition de marchandises dans sa ville. Egalement ancien président de l’AMDH-Nador, il a été poursuivi en état de liberté, après le versement d’une caution de 10 000 dirhams.

Dans un communiqué publié mardi soir, l’Association marocaine des droits humains a dénoncé une atteinte à la liberté d’expression à travers ce procès, soulignant que le sujet abordé dans le statut d’Omar Naji avait pourtant fait l’objet d’une réaction publique de la section locale.

Dans son post, l’associatif se demande ce que serait l’avis du Conseil régional des oulémas à l’égard de cette confiscation, visant, selon lui, les marchands de fruits et de légumes et au bénéfice du foyer caritatif de Nador. Il attribue ce geste au caïd et au pacha du premier arrondissement de la ville.