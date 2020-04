Maroc : Une baisse plus prononcée de la croissance économique au deuxième trimestre 2020

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a mis à jour, cette semaine, ses principales prévisions trimestrielles pour la première moitié de 2020. Ainsi, les données les plus récentes collectées jusqu’au 20 avril mettent en évidence un ralentissement plus sensible de l’activité durant le premier trimestre 2020, avec une croissance économique qui aurait reflué à +0,7%, au lieu de +1,1% arrêté le 7 avril», indique-t-il dans une note publiée sur son site.

Cette révision à la baisse serait attribuable à l’accentuation du repli de la valeur ajoutée agricole à -4,4%. Hors agriculture, la croissance de la valeur ajoutée aurait décéléré pour atteindre +1,4%, au lieu de +1,6% prévue. La note évoque «un abaissement du rythme de croissance des industries manufacturières et de l’électricité» et une «croissance modérée» du secteur tertiaire.

Et d’ajouter que les exportations de biens et services en volume auraient augmenté de 0,3% au premier trimestre, tandis que ceux des phosphates et dérivés auraient fait preuve d'une plus forte résilience que prévu, avec une sensible hausse en volume. En revanche, les importations auraient ralenti, affichant une augmentation de 1% seulement, au lieu de +3% un an plus tôt.

La même source dit s’attendre, pour le deuxième trimestre, à une baisse de la croissance de la demande étrangère adressée au Maroc (-12,5% au lieu de -6%). Ainsi, les exportations de biens et services en volume devraient se replier de 6,1% alors que les importations devraient fléchir de 8,4%.

La croissance de la consommation des ménages devrait aussi fléchir de 1,2%, l’investissement poursuivrait son repli au rythme de -26,5% par rapport au deuxième trimestre 2019, tandis que le PIB global devrait régresser de 6,8%, en variation annuelle.

«Au total, la croissance économique nationale serait amputée de 8,9 points, au deuxième trimestre 2020, ce qui représenterait une perte globale potentielle d'environ 29,7 milliards de dirhams pour la première moitié de 2020», conclut le HCP.