Maroc : La Fédération royale marocaine de Basketball lance un plan d'urgence

Le comité provisoire chargé de la gestion de la Fédération royale marocaine de Basketball (FRMBB), créé en avril 2019 en coordination avec le ministère de tutelle, a initié un plan d'urgence axé sur cinq projets prioritaires pour remettre le basket sur les bons rails après un passage à vide de deux ans.

Dans un communiqué, le comité a souligné que ces projets visent à créer les conditions favorables pour la tenue d’une Assemblée générale élective, à restructurer toutes les composantes de la fédération et à consolider la coopération avec la Fédération internationale de Basketball (FIBA) pour éviter toutes sanctions.

La structuration des associations sportives a constitué la première étape de grande envergure du plan mis en place par les instances dirigées par Abderrazak El Akkari, a fait savoir le communiqué qui rappelle que la FRMBB est la seule fédération parmi les 55 reconnues par le ministère de tutelle ayant tenu les Assemblées générales de toutes ses structures.

De même pour les ligues régionales, une grande partie déjà tenu son Assemblée générale extraordinaire notamment Rabat-Kénitra, Draa-Tafilalet, Fès-Meknès, l'Oriental, Marrakech-Tensift, ajoute le communiqué qui précise que les Assemblées générales électives seront programmées juste après la levée de l’état d’urgence sanitaire.

Le comité provisoire a constitué une commission ad hoc pour un plan de développement stratégique 2020-2030 qui sera livré au nouveau bureau élu et a choisi Nawfal Ouryachi pour la nouvelle vision de la fédération s’agissant de l’équipe nationale.

De plus, afin d’éviter des sanctions lourdes de la part de la FIBA, le comité a veillé à mettre cette instance au courant de toutes ses actions, à travers notamment plus de huit missives portant sur les actions initiées par le comité. De même, le président du Comité a tenu une séance de travail avec le secrétaire général de la FIBA Afrique le 21 février 2020 à Abidjan, durant laquelle le président a présenté les traits saillants du plan d’urgence et les voies susceptibles de faire sortir le Basketball marocain de la situation de crise.