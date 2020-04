Coronavirus : 1 400 Belgo-marocains seront rapatriés en Belgique

Les autorités marocaines ont reçu de leurs homologues belges une liste de plus de 1 400 binationaux, bloqués au Maroc depuis la suspension du trafic aérien à cause de la pandémie du coronavirus et qui demandent à être rapatriés en Belgique.

Relayée par l’agence de presse Belga, cette annonce a été faite par le ministre belge des Affaires étrangères, Philippe Goffin, en commission des relations extérieures de la Chambre. Le chef de la diplomatie y a indiqué que les concernés par les vols exceptionnels font partie de ceux «ayant fourni un justificatif et répondant aux critères convenus, à savoir des Belges ayant leur résidence habituelle en Belgique et faisant face à une situation médicale ou sociale impérieuse nécessitant un retour vers la Belgique».

Cette liste a été «finalisée après un scrupuleux travail de collation et d’analyse» à la demande des autorités marocaines, avant d’être soumise à Rabat le 24 avril dernier, selon Philippe Goffin. «Dès que le gouvernement marocain nous enverra une réponse, l’équipe de notre ambassade sur place est prête à organiser les vols de rapatriement nécessaires», a promis le ministre.

Par ailleurs, celui-ci souligne que l’examen de la liste par le Maroc «progresse rapidement» et qu’une réponse est encore attendue, afin d’organiser les vols dès vendredi, à partir de Casablanca. A cet effet, des navettes spéciales seront organisées pour relier les villes où se trouvent le binationaux et l’aéroport Mohammed V.

Initialement, 4 450 demandes de rapatriements ont été introduites, dont 3 400 formulées par des Belges ou des Belgo-Marocains.