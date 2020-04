Maroc : 132 nouveaux cas du coronavirus, 83 rémissions et trois décès en 24 heures

Jusqu'à 16h ce mardi, le Maroc a enregistré 132 nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus (Covid-19), portant à 4 252 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

Des cas détectés après 1 864 cas suspects ont été écartés après des tests laboratoires, ce qui porte à 26 998 le nombre de cas écartés, a déclaré Mohamed Lyoubi, chef de la Direction de l’épidémiologie et des maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien.

Le responsable a souligné que 92 cas ont été détectés grâce au suivi médical des personnes contacts effectué par le ministère. Et de préciser que la baisse du taux de ces cas est expliquée par le fait que les cas relatifs aux foyers diminuent.

Mohamed Lyoubi a rappelé à cet égard que l’opération du suivi médial a concerné 22 960 personnes contacts et a permis de détecter 2 631 cas confirmés jusqu’à aujourd’hui, tandis que 8 850 personnes contacts sont toujours sous suivi médical.

Et d’assurer que la répartition géographique des cas détectés au Maroc ne change pas, Casablanca-Settat restant toujours en tête avec près de 25% des cas, suivie par Marrakech-Safi (21%) et des régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès et Drâa-Tafilalet.

Entre lundi et mardi, le Maroc a aussi enregistré trois nouveaux décès, portant à 165 le nombre de morts à cause du Covid-19. De ce fait, le taux de létalité reste stable à 3,9%, assure le responsable.

Le royaume a également enregistré 83 nouvelles rémissions en 24h, portant à 778 le nombre de personnes déclarées guéries. Le taux de rémission augmente ainsi et atteint 18,3%.

Mohamed Lyoubi a également assuré que jusqu’à aujourd’hui, les 81 cas pris en charge en réanimation ne représentent que 13% de la capacité litière prévue à cet effet.