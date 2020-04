Les missiles Harpoon Block II commandés par le Maroc seront des versions «non côtières»

Les missiles Boeing AGM-84L Harpoon Block II que les États-Unis ont approuvés pour les Forces royales Air (FRA) du Maroc ont la version «suppression des cibles non côtières», selon une notification de vente d'armes publiée lundi par le Federal Register des Etats-Unis.

Une «réduction de capacité n'a pas été mentionnée lorsque l'Agence de coopération pour la sécurité de la défense (DSCA) a annoncé le 14 avril que le Département d'État américain avait approuvé la vente de 10 AGM-84L pour un montant estimé à 62 millions USD à l'usage des chasseurs multi rôles F-16», écrit la plateforme britannique Janes, spécialisée dans les informations sur la défense et la sécurité. Et d’ajouter que l’ «AGM-84L a été conçu pour avoir une capacité considérablement améliorée de trouver des navires cibles naviguant près du rivage ou des eaux congestionnées».

La note du Federal Register des Etats-Unis rappelle, en effet, qu’il s’agit d’un «système d'armes tactiques non nucléaires actuellement en service dans la marine américaine et dans 29 autres pays étrangers». Et de noter que «la version vendue au Maroc est une arme d'attaque terrestre de suppression des cibles non côtières».

Cette réaction sonne comme une réponse aux craintes en Espagne, exprimées par le député espagnol de Ciudadanos, José Ramón Bauzá. «La vente de missiles antinavires est extrêmement préoccupante. Le Maroc a l'intention de s’arroger le contrôle des eaux de la souveraineté espagnole», a-t-il écrit dans une lettre adressée, le 18 avril, aux présidents des commissions des Affaires étrangères à la Chambre des représentants et aux Sénat des Etats-Unis.



A rappeler que les dix missiles Harpoon Block II AGM-84L, fabriqués par The Boeing Company, à Missouri, coûteront au Maroc près de 62 millions de dollars.