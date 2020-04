France : Un automobiliste fonce délibérément sur deux policiers

Lundi soir, un homme de 29 ans à bord de sa voiture a foncé sur deux policiers, dans la cité Audra à Colombes (Haut-de-Seine). Faisant deux blessés dont un grave, le motif de son passage à l’action reste trouble, entre la piste terroriste et celle de l’acte d’un forcené.

Les faits se sont déroulés vers 17h36, lorsqu’il a percuté de plein fouet deux policiers de la circulation en moto, sur le boulevard de Valmy, indique Le Parisien. Les deux agents étaient en sens inverse, en plein contrôle d’un autre automobiliste.

Un premier policier a été «pris en tenaille entre le véhicule du forcené et une voiture des policiers municipaux stationnée», souligne Le Parisien. Gravement blessé, il souffre d’un «traumatisme crânien et diverses fractures, présentant une large plaie sanglante au front», ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital pour une intervention chirurgicale. Le second agent a, quant à lui, été transféré en urgence pour des blessures aux jambes et au bassin.

Lors d’une perquisition à domicile, Youssef T., né en 1990 à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), a été interpellé vers 21h par une vingtaine de policiers de la brigade criminelle et de la police judiciaire des Hauts-de-Seine. Il est placé en garde à vue pour «tentatives d’homicides sur personnes dépositaires de l'autorité publique».

En 2010, Youssef T. a déjà été condamné à des travaux d’intérêts général pour des violences commises deux ans plus tôt. Selon les informations du Parisien, «il déclare aux policiers, avant même le début de son audition, qu’il a voulu commettre une action après avoir visionné des vidéos relatives à Gaza et à la Palestine» et évoque une allégeance prêtée à Daech. Dans sa voiture, une lettre manuscrite explique son geste, suggérant son intention de mourir en martyr.

Le Parquet national antiterroriste (PNAT) ne s’est pas encore saisi de l’enquête.