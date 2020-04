Maroc - FMI : Le tirage de 3 MM de dollars n’affectera pas le niveau de la dette publique

L'utilisation par le Maroc de la ligne de précaution et de liquidité (LPL) pour le tirage de trois milliards de dollars n'affectera pas le niveau de la dette publique, a affirmé lundi à Rabat le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants consacrée aux mesures financières et économiques prises pour faire face à la crise du Covid-19.

Ce tirage, a-t-il dit, s'inscrit dans le cadre de l’accord relatif à la LPL, conclu avec le Fonds monétaire international en 2012 et renouvelé pour la troisième fois en décembre 2018, dans le but de l’utiliser comme assurance contre les chocs extrêmes, comme celui que connaît le monde actuellement.

Le tirage va permettre d’atténuer les effets de cette crise sur l’économie nationale, et la préservation des réserves de devises à des niveaux confortables permettant de consolider la confiance des investisseurs étrangers et des partenaires bilatéraux du Maroc et multilatéraux dans l’économie nationale.

M. Benchaâboun a dans ce contexte a rappelé qu'en plus des mesures prises en faveur des entreprises et des salariés, le ministère de l’Economie et des finances a veillé à prendre les dispositions nécessaires pour réduire les effets de la crise; causés par la pandémie sur les réserves en devises du pays.

Le montant tiré de la LPL est remboursable sur une période de 5 ans, avec une période de grâce de 3 ans.