Tan-Tan : Décès d’un enfant après l’agression commise par l’amant de sa mère

Un enfant de 8 ans est décédé lundi matin à l'hôpital, des suites des complications liées à l’agression physique violente qu’il avait subie de la part d’un individu, en relation hors-mariage avec la mère de la victime, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause (26 ans) avait, le 23 avril, infligé des coups et des blessures à l’enfant à cause d’un différend qui l’opposait à la mère de la victime, a précisé la DGSN. Une enquête judiciaire a été ouverte à ce sujet et a permis l’interpellation du mis en cause, immédiatement après les faits.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire à son encontre, tandis que l’enfant a été évacué vers l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires, avant de succomber à ses blessures.

Le mise en cause a été déféré dimanche devant le parquet, après la fin de la période de garde à vue, ainsi que la mère de la victime qui a été présentée en état de liberté. L’enfant est demeuré à l'hôpital jusqu’à son décès ce lundi matin.