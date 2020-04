Maroc : Le gouvernement a-t-il préparé un plan pour l’après-coronavirus ?

Le ministre des Finances a révélé ce lundi 27 avril, lors de son passage à la Chambre des représentants, que les contributions au Fonds de gestion de la pandémie du coronavirus ont atteint 32 milliards de dirhams, arrêté au vendredi 24 avril.

Mohamed Benchaaboun a affirmé que le Maroc en a dépensé jusqu’à présent 6,2 milliards, dont deux réservés au ministère de la Santé, ayant permis notamment l’acquisition de 460 lits de réanimation et 410 appareils de ventilation respiratoire. Le président du Comité de veille économique a annoncé que 4,3 millions de familles travaillant dans le secteur informel ont bénéficié des aides du Fonds.

Le ministre n’a pas détaillé le reste des interventions financières du Fonds, ce que lui a, d’ailleurs, reproché le député de l’Istiqlal Lahcen Haddad. «La conjoncture actuelle exige de la communication. On aurait aimé par exemple savoir les sommes destinées à aider les non-Ramédistes», s'est-il interrogé.

Préparer l’après-coronavirus

Le parlementaire a par ailleurs sollicité la préparation d’une loi de finance rectificative, arguant que les prévisions ayant servi à l’heure de l’élaboration de la loi de finances 2020, ne sont plus d’actualité. Il a cité particulièrement les chutes enregistrées dans les transferts des MRE, des recettes du tourisme et des exportations. Une requête appuyée par l'ensemble des députés, se demandant si après plus d'un mois de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement El Othmani a préparé une stratégie pour l’après-coronavirus.

Dans son commentaire aux réponses des parlementaires, Mohamed Benchaaboun a reconnu brièvement que le Comité de veille économique examine actuellement plusieurs scenarii, assurant que le gouvernement n’exclut aucune piste y compris la présentation d’une loi de finance rectificative. Et d'affirmer que dans les semaines à venir l'exécutif aura assez d'éléments et agira en conséquence.

Le ministre des Finances a par ailleurs assuré que grâce aux réformes, l’économie marocaine a fait preuve de résilience face à la crise. Il a souligné que, malgré la propagation de la pandémie du Covid-19, une partie du tissu économique n’est pas à l’arrêt. Elle représente «41% du PIB», a-t-il souligné.

Mohamed Benchaaboun s’est gardé de défendre les banques, très critiquées par les députés de la majorité gouvernementale comme de l’opposition. En reprenant la parole, il a soigneusement fait l’impasse sur le sujet.