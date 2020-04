La Fondation Hassan II met en place un programme spécial Ramadan pour les MRE

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger a mis en place sur son site internet, à l'occasion du mois de Ramadan, un programme d'animation à distance en faveur de la communauté marocaine de l'extérieur. Celui-ci est composé de 90 causeries et conférences assurées par des professeurs universitaires et prédicateurs.

Ainsi, des vidéos de 10 à 15 minutes chacune seront diffusées sur le site de la Fondation (www.fh2mre.ma) au rythme de 3 vidéos par jour pendant le mois de Ramadan, précise la Fondation dans un communiqué. En plus des thèmes proprement spirituels et religieux, plusieurs autres thèmes y sont abordés tels que la solidarité à l'ère du coronavirus, l'importance de la fraternité et de l'union de tous les Marocains et la contribution des MRE à l’essor du Maroc, ajoute-t-on.

Depuis 1992, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger participe à l'animation et à l'encadrement de la vie religieuse de la communauté marocaine à l'étranger pendant le mois de Ramadan, habituellement par l'envoie d'une délégation d'universitaires, de prédicateurs, de récitateurs du Coran dans les pays où résident les Marocains de l'extérieur avec un programme spécial pour l'animation de veillées religieuses et autres activités organisées dans ce cadre.

Or, en raison de l'urgence sanitaire et compte tenu des circonstances spéciales de cette année, ce programme d'animation à distance vient pallier aux déplacements qui n'auront pas lieu, indique la Fondation.