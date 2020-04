Armement en 2019 : 3,7 MM$ pour le Maroc contre 10,33 MM$ pour l’Algérie

L’Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm (SIPRI) a publié ce lundi un nouveau rapport consacré aux dépenses militaires en 2019. «Le total des dépenses militaires mondiales s’élève à 1 917 milliards de dollars en 2019 (...) Le total pour 2019 représente une augmentation de 3,6 % par rapport à 2018 et la plus forte augmentation annuelle des dépenses depuis 2010», expliquent ses rédacteurs.

Ceux-ci précisent que «les cinq États qui dépensent le plus en 2019 et qui concentrent 62 % des dépenses sont les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie et l’Arabie saoudite». Il précise que c'est «la première fois que deux États asiatiques figurent dans le Top 3».

Le rapport ne manque pas de pointer des «dépenses militaires volatiles», s’agissant des États africains, surtout ceux en conflit armé. Ainsi, «les dépenses militaires en 2019 ont augmenté au Burkina Faso (22 %), au Cameroun (1,4%) et au Mali (3,6 %) ; alors qu’elles ont diminué au Tchad (-5,1 %), au Niger (-20 %) et au Nigéria (-8,2%)», font-ils remarquer.

La hausse constatée pour les dépenses mondiales concerne aussi l’Afrique du Nord et le Maroc. Ainsi, si le volume global des dépenses africaines s’est élevé à 41,2 milliards de dollars, celui de l’Afrique du Nord se situe à 23,5 milliards de dollars, soit près de 57%. Un résultat que les experts de SIPRI expliquent par les «tensions persistantes entre l'Algérie et le Maroc», «l'instabilité dans la région» ainsi que la «guerre en Libye». De ce fait «les dépenses militaires dans la sous-région sont de 4,6% supérieures à celles de 2018 et de 67% supérieures à celles de 2010», explique le rapport.

Avec 3,76 MM$, le Maroc loin derrière l’Algérie

Ainsi, l’année dernière, le royaume a dépensé 3,761 milliards de dollars pour se procurer des armes. Un montant en hausse de 64 millions de dollars par rapport à l’année 2018 durant laquelle le royaume a dépensé 3,697 milliards de dollars.

Un montant qui reste toutefois de loin inférieur à celui de l’Algérie. Selon SIPRI, le voisin de l’Est a dépensé, l’année dernière, 10,33 milliards de dollars en armement, soit 750 millions de dollars de plus qu’en 2018. Le rapport souligne, à cet égard, que l'augmentation des dépenses d'armement en Algérie se poursuit depuis 2000, tandis que le voisin de l’Est consacre 6% de son produit intérieur brut à l'acquisition d'armes.

On remarque également une hausse des dépenses tunisiennes, après de légères augmentations en 2016 et 2018. Ainsi, les dépenses du pays du Jasmin passent de 844 millions de dollars enregistrés en 2018 à 1,039 milliard de dollars pour 2019, soit une hausse de 195 millions de dollars.

Mais tout comme l’année dernière, ni le Maroc ni la Tunisie ne figurent dans les 40 pays les plus dépensiers dans le secteur de l’armement. Si les Etats-Unis et la Chine gardent leurs places, le rapport explique que «l’augmentation récente des dépenses militaires américaines est largement basée sur la perception d’un retour à la rivalité entre les grandes puissances».