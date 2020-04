HRW : Le Maroc doit «faire respecter le droit à la vie privée et dépénaliser les relations homosexuelles»

Human Rights Watch (HRW) a appelé, ce lundi, le Maroc à «faire respecter le droit à la vie privée» de personnes homosexuelles, au moment où la communauté LGBTQ+ fait face à une campagne de lynchage sur les réseaux sociaux.

Dans une longue déclaration, Graeme Reid, directeur des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) à HRW a affirmé que «les conséquences de la campagne de "Outing" peuvent nuire aux moyens de subsistance, à la sécurité et à la santé mentale des personnes LGBT». «Les autorités marocaines devraient immédiatement intervenir pour protéger la vie privée des personnes LGBT et abroger les lois anti-LGBT qui ne peuvent qu'alimenter ce comportement homophobe», dénonce-t-il.

L’ONG internationale rappelle que des personnes hétérosexuelles utilisent des applications de rencontres homosexuelles pour «outer» les utilisateurs et révéler ainsi leur orientation sexuelle ou leur identité sans leur consentement, depuis la mi-avril 2020.

Tout en citant les témoignages de personnes qui se sont trouvées à la rue à cause de cette campagne, HRW rappelle que la Constitution du Maroc consacre le droit à la vie privée. «Son Code pénal criminalise "l'interception, l'enregistrement, la diffusion ou la distribution de conversations ou d'informations émises dans un contexte privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs"», ajoute-t-elle, en notant que l'article 447-1 du code punit même les contrevenants de peines allant de six mois à trois ans de prison.

Cependant, «la loi marocaine criminalise également ce qu'elle appelle des actes de "déviance sexuelle" entre des membres du même sexe, un terme que les autorités utilisent pour désigner l'homosexualité de manière plus générale», ajoute-t-on, en rappelant l'article 489 du Code pénal.