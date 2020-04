Réaction timide du Polisario au retour des bateaux de pêche russes dans les eaux du Sahara

Rabat et Moscou s’apprêtent à signer un nouvel accord de pêche, autorisant les navires russes à pêcher dans les eaux atlantiques du royaume, le précédent accord ayant expiré le 16 mars 2020. Les négociations entre les deux parties ont même atteint un stade avancé.

Contrairement à la forte mobilisation du Front en 2018 tant au Parlement européen qu’à la CJUE contre le retour des chalutiers européens dans les mêmes eaux, le Polisario a préféré laisser cette mission à ses relais médiatiques, pour afficher une opposition timide au projet maroco-russe.

C'est ainsi que Mapnr a pointé «le double jeu» de Moscou et l’a accusé de «piller les ressources naturelles des Sahraouis». Et de rappeler, avec étonnement, que la Russie a défendu au Conseil de sécurité, lors de sa réunion du 9 avril, le droit à «l’autodétermination du peuple sahraoui». Une position saluée, d'ailleurs, par la direction du Polisario, et qui a bénéficié d’une large couverture de l’ensemble de sa presse.

A rappeler que les bateaux russes pêchent dans les eaux du Sahara depuis plusieurs années.