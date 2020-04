Frontières avec Ceuta et Melilla fermées jusqu’à l’automne ? Le PP interpelle le gouvernement espagnol

Le Parti Populaire s’est vite approprié les informations attribuant au Maroc la volonté de n’ouvrir ses frontières avec Ceuta et Melilla qu'à partir de l’automne prochain.

Le député Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, un ancien général de division reconverti en politique, a affirmé que «le gouvernement doit être au courant des plans du Maroc à propos des frontières». Le jeudi 23 avril lors d'une conférence de presse, la cheffe de la diplomatie a pourtant dit «tour ignorer» à ce sujet.

Le parlementaire a annoncé que son groupe à la Chambre des représentants a déposé une proposition réclamant «du ministère des Affaires étrangères de coordonner toutes les actions liées à la gestion des frontières dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla», rapporte un média ibérique.

L’ex-chef de la région militaire de Melilla a souligné que sa formation considère que «les relations hispano-marocaines dans la zone frontalière manquent actuellement de gestion coordonnée». «Nous avons de nombreux exemples qui mettent en évidence la nécessité de centraliser toutes les informations relatives à la frontière dans un seul ministère», a-t-il ajouté.

Il est lieu de signaler que tout ce qui concerne Ceuta et Melilla est géré par le Maroc exclusivement au niveau du ministère de l'Intérieur et non par les Affaires étrangères. Les deux villes relèvent en effet respectivement des préfectures de Fnideq et de Nador. La diplomatie marocaine ne peut aborder cette question des frontières avec le département de Mme Gonzalez, cela équivaudrait à un acte de reconnaissance de la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla.