Maroc : Lancement de l'Opération de distribution alimentaire Ramadan 1441 pour 600 000 familles

Le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour le lancement de la 21e éditions de l’Opération de distribution alimentaire Ramadan 1441, en faveur de 600 000 familles démunies, dont 459 504 dans le milieu rural, indique samedi la Fondation Mohammed V pour la solidarité dans un communiqué.

En effet, cette opération vient en aide aux personnes vulnérables et aux familles vivant en situation de précarité, dans un contexte où ce mois de Ramadan intervient pendant la pandémie du coronavirus. Ainsi, la Fondation a opéré un renforcement des moyens afin d’élargir la couverture des foyers bénéficiaires du soutien alimentaire, avec une augmentation à 600 000 foyers (soit 100 000 supplémentaires par rapport à l’édition précédente), pour un investissement global de 85 millions de dirhams (achat des denrées et logistique).

Ce sont ainsi trois millions de personnes, en particulier les personnes âgées, les veuves et les personnes en situation de handicap issus de milieux démunis et du monde rural dans 83 provinces et préfectures du pays, qui seront fournies en denrées alimentaires à travers cette action de proximité.

Ce panier est composé de sept produits essentiels (10 kg de farine, 4 kg de sucre, 250 gr de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 5 L d’huile et 800 gr de concentré de tomates).

Organisée avec le soutien financier du ministère de l’Intérieur, de la Direction générale des collectivités locales et du ministère des Habous et des affaires islamiques, et le concours de l’Entraide nationale, du ministère de la Santé, de la Gendarmerie royale, des œuvres sociales des FAR (DGSS), de la Promotion nationale, des Forces auxiliaires, des autorités provinciales et locales, cette édition suivra le même dispositif de mise en œuvre et de contrôle déployé au niveau des deux comités local et provincial.

En cette période de confinement, le dispositif de distribution a été adapté aux exigences de l’urgence sanitaire. Il sera assuré par les caïdats dans le cadre des comités locaux, qui informeront les chefs des familles bénéficiaires et organiseront la remise de l’aide alimentaire directement auprès des foyers, en porte à porte.