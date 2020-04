Coronavirus : 139 nouveaux cas confirmés au Maroc, 3 897 au total

139 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été confirmés au Maroc lors des dernières 22 heures, portant à 3 897 le nombre total des cas de contamination, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s'est élevé, jusqu'à samedi à 16h00, à 537, avec 51 rémissions supplémentaires, alors que le nombre de décès a été porté à 159 avec l'enregistrement d'un nouveau décès, a indiqué le directeur de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, lors du point de presse du la situation au Maroc.

Par ailleurs, le nombre de cas exclus après des résultats négatifs d'analyses effectuées au laboratoire est de 21 546, a indiqué le responsable.

Par régions, la répartition géographique des cas testés positifs montre une concentration du plus grand nombre sur Casablanca-Settat (1 041) et Marrakech-Safi (818). Ces régions sont suivies de Fès-Meknès (503), Tanger-Tétouan Al-Hoceïma (502), Darâa-Tafilalet (403), Rabat-Salé-Kénitra (299), l’Oriental (175), Beni Mellal-Khénifra (78), Souss-Massa (50), Guelmim-Oued Noun (22), Laâyoune-Sakia El Hamra (4), et enfin Dakhla-Oued Ed Dahab (2).