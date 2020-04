Maroc : Les masques en tissu non tissé désormais disponibles dans les pharmacies

Les masques de protection en tissu non tissé sont désormais disponbiles dans toutes les pharmacies à travers les régions du Maroc, a indiqué, vendredi, le ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique.

Pour assurer cette accessibilité, le ministère dit avoir mobilisé les grossistes répartiteurs des produits pharmaceutiques, pour l’approvisionnement au quotidien de l’ensemble des pharmacies.

Dans un communiqué à ce sujet, le ministère souligne ainsi qu'à ce jour, 26,7 millions de masques ont été mis à disposition des 53 grossistes répartiteurs, au niveau des plateformes régionales, pour distribution aux pharmacies sur l’ensemble du territoire national.

En vue de garantir la disponibilité de ces masques et grâce à la mobilisation des 17 entreprises industrielles certifiées, la capacité de production nationale journalière des masques de protection en tissu non tissé a atteint 6,8 millions et passera à plus de 8 millions dans les prochains jours, poursuit le communiqué.

Ces masques sont en vente par paquet de 10 au prix public unitaire de 0,80 dirham, subventionné par le Fonds de gestion de la pandémie Covid-19, rappelle la même source.