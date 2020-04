Coronavirus : 131 nouveaux cas confirmés au Maroc, 3 889 au total

131 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés au Maroc jusqu'à samedi à 10h00, portant à 3 889 le nombre total des cas de contamination, annonce le ministère de la Santé. Le nombre de cas guéris s'élève à 498 avec 12 nouvelles guérisons, alors que le nombre de décès a atteint 159.

Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d'analyses effectuées au laboratoire est de 20 723, indique-t-on de même source.

Par régions, la répartition géographique des cas testés positifs montre une concentration du plus grand nombre sur Casablanca-Settat (1 040) et Marrakech-Safi (818). Ces régions sont suivies de Fès-Meknès (503), Tanger-Tétouan Al-Hoceïma (495), Darâa-Tafilalet (403), Rabat-Salé-Kénitra (299), l’Oriental (175), Beni Mellal-Khénifra (78), Souss-Massa (50), Guelmim-Oued Noun (22), Laâyoune-Sakia El Hamra (4), et enfin Dakhla-Oued Ed Dahab (2).