Prison Ouarzazate : 207 détenus et 62 agents infectés par le Coronavirus

Elles sont désormais 269 personnes infectées par le coronavirus à la prison locale de Ouarzazate, indique la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), dans un communiqué publié hier. Dabs le détail, ce sont 207 détenus et 62 agents exerçant dans cet établissement, «en plus d’un autre fonctionnaire qui devait rejoindre la prison pour remplacer l’un des employés déjà contaminés».

Ce bilan pourrait grimper, d'autant plus que «les tests effectués sur 55 prisonniers ne sont pas encore disponibles alors que les analyses vont être refaites pour trois autres cas», précise la même source.

Face à la propagation de la pandémie, «la prison locale d’Ouarzazate a été dotée d’unités mobiles à l’intérieur d’un espace privé, comprenant toutes les fournitures nécessaires à l’application du protocole de traitement du coronavirus sur les détenus contaminés», annonce la DGAPR.

Le jeudi 23 avril, la DGAPR faisait état de la «contamination de 133 pensionnaires» à Ouarzazate.