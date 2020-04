Bordeaux : Des repas chauds pour les chibanis durant le mois de ramadan

L’Association des musulmans de Bordeaux nord a lancé ce vendredi une opération solidaire pour les chibanis, encore plus esseulés en cette période de ramadan confiné.

«Contrairement à d’habitude, cette année les chibanis ne peuvent pas rentrer chez eux pour la période de ramadan. Ils sont dans un isolement total, certains ne savent pas forcément écrire donc pas remplir une attestation de sortie» indique Djamel Ouazzani, président de l’association, dans une déclaration à Sud-Ouest.

Et de préciser que l’ONG a ainsi décidé de leur préparer un repas chaud quotidien, jusqu’à la fin du ramadan, «donc même après le déconfinement» en France.

Installée dans les locaux de la mosquée du Grand-Parc sur trois espaces, l’association reçoit les dons et les range dans une salle où on prépare les sacs avec les denrées de base, sucre, huile, pâtes, riz, gâteaux, etc., explique le média français.

«En ce premier jour de ramadan, deux cuisinières de l’association ont concocté la harira, soupe de circonstance, des œufs, du poulet, des haricots, ça sent bon et c’est un vrai repas qui ne sera distribué qu’aux alentours de 19h30, puisque la rupture du jeûne se fait à 21h30», ajoute-t-on.

Le média précise que l’équipe fait avec ses propres moyens et va les transporter dans des barquettes, en voiture, camionnette ou VTC réquisitionnés auprès de particuliers, aux 76 chibanis disséminés sur la Métropole de Bordeaux, principalement au Grand-Parc, Cours du Médoc, à Gingko et à la résidence Mechti de Saint-Michel.

L’ONG est active depuis le début du confinement et distribue de la nourriture aux plus précaires, musulmans ou non, avec ou sans papiers, notamment à la population de migrants qui était installée au Lac et qui est maintenant à Cenon, conclut-on.