Comment garder l’équilibre entre confinement et jeûne pendant le mois de Ramadan ?

La pandémie mondiale du coronavirus impacte tous les aspects du quotidien. Ses effets se ressentent même sur les habitudes liées au Ramadan, où celles et ceux qui jeûnent devront tenir compte de ce nouveau contexte pour organiser le bon déroulement de ce mois. Dans ce sens, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis un avis médical, indiquant que le jeûne n’augmentait pas les risques de contracter le Covid-19, à conditions qu’il se tienne à un certain équilibre nutritionnel et de sommeil.

Recommandant par ailleurs de veiller à l’hydratation pendant les heures de rupture du jeûne, l’OMS a publié un exemple de menu équilibré. Celui-ci cantonne l’alimentation à l’essentiel : des fibres végétales, des protéines, des céréales en petites quantité et beaucoup de liquides. Mais pour garder un bon équilibre métabolique en temps de confinement doublé de jeûne, ces pratiques doivent aller de pair avec le maintien d’activités physiques à domicile et un bon sommeil, selon Dr. Mohamed Fassi-Fihri, médecin spécialiste en nutrition et gériatrie.

Contacté par Yabiladi, le praticien souligne en effet que comme à chaque Ramadan, trois points restent primordiaux : l’hydratation, la suppression des sucres rapides et des produits industriels, et un repos suffisant. «Il est important de souligner que la faiblesse ressentie au cours du jeûne est due au manque de sommeil cumulé et à la fatigue engendrée par cela, plus que par le manque d’alimentation», affirme-t-il, précisant qu’«un bon sommeil est indispensable à un système immunitaire efficace», qui aide ainsi le corps à se protéger des infections.

Une double-adaptation du métabolisme au confinement et au jeûne

Dans ce contexte, le confinement impacte indéniablement l’activité physique, dont le maintien pendant le Ramadan est pourtant recommandé. «Finies les longs matchs de football, les longues marches et même les tarawih à la mosquée, mais il existe plusieurs alternatives : des mouvements simples qu’on peut faire à domicile (pompes, squats…), des cours de gymnastique et de dance en ligne…», préconise Mohamed Fassi-Fihri. Celui-ci indique d’ailleurs que faute d’activité physique, «même modérée», le surpoids et l’apparition de maladies dites métaboliques risque de devenir une réelle problématique.

Un autre impact du jeûne en confinement «est d’ordre psychologique» :

«L’absence de sortie, de travail pour certains, de socialisation et la rupture avec les traditions et habitudes va parfois créer du stress, de l’angoisse, de l’anxiété et même générer de la dépression, de la boulimie. Le tout va augmenter le risque de prise de poids et de malaise que le jeûne lui-même.» Dr. Mohamed Fassi-Fihri

De ce fait, bien aborder le jeune cette année passe par «accepter et se résoudre à avoir un jeûne 100% spirituel, sans composante sociale ni traditionnelle». «Les repas devront être légers pour compenser le manque d’activité physique ; il faudra néanmoins bouger un peu chez soi et essayer de profiter sans distractions des bienfaits de ce mois sacré», préconise le praticien.

Préparer le corps au jeûne avec l’aide des médecins

Si l’OMS estime qu’observer le jeûne n’augmentait pas les risques d’infection au coronavirus, elle a recommandé aux patients atteints de ne pas le faire. La surveillance médicale doit être maintenue, y compris chez les personnes à risque, les femmes enceintes ou souffrant de maladies chroniques. Dans ce sens, Mohamed Fassi-Fihri conseille que «le mois de Ramadan doit être préparé à l’avance».

«Les analyses biologiques nécessaires au suivi des pathologies chroniques doivent être demandées et les ajustements médicamenteux opérés avant le début du jeûne pour avoir le temps de corriger au besoin les traitements donnés.» Dr. Mohamed Fassi-Fihri

D’ordre général et particulièrement pendant ce mois de jeûne qui intervient pendant l’urgence sanitaire, le médecin recommande «une rééducation alimentaire», avec une nutrition plus saine et plus équilibrée, plutôt que le recours au régime restrictif. «Dans notre contexte de pandémie, il est plus important de préserver de bonnes défenses immunitaires et de ne pas tomber malade, quitte à prendre un ou deux kilos», souligne-t-il. Pour lui, une réduction alimentaire sans restriction peut accomplir beaucoup de choses, «si elle est accompagnée d’un bon suivi neuropsychologique et d’un minimum d’activité physique».

Afin que les patients et les personnes dans le besoin d’un accompagnement médical en ces temps de pandémie ne se sentent pas abandonnées, le praticien estime important de maintenir le contact de part et d’autre, notamment par la gestion des demandes à distance, tout en maintenant les cabinets ouverts pour les urgences.

«On assure un suivi soit par téléphone soit par email ou autre au besoin. Mais au cas où le patient a besoin de se déplacer chez nous, et selon les recommandations des autorités de tutelles et de l’ordre national des médecins, un certain nombre de restrictions et de mesures sanitaires ont été mises en place pour éviter la contamination», conclut-il, illustrant l’importance de maintenir les liens patients-praticiens, en temps de pandémie doublé de Ramadan.