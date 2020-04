Maroc : 190 nouveaux cas de coronavirus, trois décès et 30 guérisons en 24 heures

Jusqu’à 18h ce vendredi, le Maroc a enregistré 190 nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus (Covid-19), portant à 3 758 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

Lors du point de presse quotidien, le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi a précisé qu’un total 20 175 cas suspects ont été écartés suite à des analyses de laboratoires.

Ces cas ont été détectés grâce au suivi des cas contacts dans les foyers déjà découverts dans plusieurs régions, a-t-il rappelé. Et de préciser que 85% des 190 cas, soit 163 nouveaux cas, ont été détectés dans ces foyers.

Mohamed Lyoubi a ajouté que la répartition régionale change légèrement de jour en jour. Ainsi, pour le total des cas depuis le 2 mars, Casablanca-Settat reste en tête des régions, avec 27% des cas enregistrés au Maroc. Elle est suivie de Marrakech-Safi (22%), Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (13%) ainsi que Draâ-Tafilalet (10%).

Entre jeudi à 18h et ce vendredi, le Maroc a également enregistrés trois nouveaux décès, portant à 158 le nombre de morts à cause du covid-19, ainsi que 30 nouvelles guérisons, 486 au total. Le responsable a noté à cet égard que le taux de létalité se maintient à 4,2% pour aujourd’hui, tandis que le taux de guérison se situe à 12,9%.

Le responsable a fait remarquer qu’à leur prise en charge, les nouveaux cas représentent de plus en plus des symptômes bénins ou restent asymptomatiques. Deux situations qui représentent 79% des cas confirmés au Maroc jusqu’à aujourd’hui. Et de préciser que seuls 4% sont dans un état grave ou critique.

Le mois sacré de Ramadan commençant demain, Mohamed Lyoubi a également annoncé que le point de presse aura désormais lieu à 16h au lieu de 18h, tandis que le portail du ministère sera mis à jour à 10h.