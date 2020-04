Les Néerlando-marocains bloqués dans le royaume adressent une lettre au roi Mohammed VI

Les Marocains d'origine néerlandaise, bloqués au Maroc à cause des mesures mises en place pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, ont adressé une lettre au roi Mohammed VI, demandant son intervention pour leur rapatriement.

Selon le courrier consulté par Yabiladi ce vendredi, les Néerlando-marocains mettent en exergue les situations critiques de certains d'entre eux. «Les personnes souffrantes et âgées manquent de médicaments qui ne sont pas disponibles ici, des parents sont séparés de leurs enfants, ce qui entraîne diverses complications psychologiques, tandis que les travailleurs et les entrepreneurs ne peuvent pas remplir leurs obligations», lit-on dans la lettre.

«Les ressources financières s'épuisent, la plupart d'entre nous devant visiter le Maroc pour une courte période et ne s'attendant pas à un long séjour», expliquent-ils. «Fidèles sujets de Votre Majesté, Commandeur des croyants, et touristes hollandais, nous nous retrouvons dans les cas de détresse mentionnés. C'est pourquoi nous vous demandons et implorons votre gentillesse et votre humanité», ont-ils déclaré.

Pour mémoire, 3 000 ressortissants néerlandais, y compris ceux d'origine marocaine, sont bloqués au Maroc, depuis le début de cette pandémie. En attente de rapatriement, le groupe devrait rentrer aux Pays-Bas d'ici ce week-end.

En effet, s'exprimant vendredi lors d'une réunion du gouvernement, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok a déclaré qu'il était «pleinement engagé» à aider les 3 000 Néerlandais à rentrer chez eux. «Je suis en contact étroit avec les autorités marocaines à ce sujet et je voudrais y mettre un terme», a-t-il révélé.